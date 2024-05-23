В центре Воронежа появится сквер имени Жириновского

Зеленая зона находится в центре города около дома № 48Д на улице Фридриха Энгельса. Представители партии ЛДПР напомнили, что партийно-государственный деятель неоднократно посещал Воронеж с 1991 года, и личность такого масштаба заслуживает увековечивания. Члены комиссии согласились с таким предложением, тем более, что депутат городской Думы Юрий Яковлев заверил чиновников, что сквер значительно преобразится после того, как им займется компания «Аксиома».