Как будут работать пункты пропуска в особой зоне Ростовской области

Указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с ЛДПР губернатор подписал в четверг. На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне.
«Новый указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской Народными Республиками изменений в работе пунктов пропуска для граждан не повлечет», — написал в своем Telegram-канале Голубев.
«Также не ограничено нахождение в стометровой полосе сотрудников государственных и муниципальных учреждений, выполняющих служебные задачи», — продолжил Голубев.
Подробное описание границ зоны, на которой действует особый порядок пребывания, указаны в приложении к полному тексту указа. При возникновении вопросов можно обращаться по телефону Погрануправления ФСБ России по Ростовской области по номеру
Ранее особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью ранее введен указом главы Крыма Сергея Аксенова с целью локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории республики.
Как сообщил РИА Новости Крым министр транспорта Николай Лукашенко, создание особой зоны не отразится на работе транспортного коридора в Крым.
В Крыму и других приграничных регионах России действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, также введен «средний уровень реагирования». Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.