Как будут работать пункты пропуска в особой зоне Ростовской области

Указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с ЛДПР губернатор подписал в четверг. На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне.

«Новый указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской Народными Республиками изменений в работе пунктов пропуска для граждан не повлечет», — написал в своем Telegram-канале Голубев.

Кроме того, собственники земельных участков и помещений, находящихся в стометровой полосе местности, расположенной в пределах особой зоны, могут находиться на этих участках без каких-либо ограничений.

Граждане, которые планируют нахождение в стометровой полосе местности и не относятся ни к одной из перечисленных выше категорий, должны уведомить о своих намерениях специалистов Пограничного управления ФСБ России по области.