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Как будут работать пункты пропуска в особой зоне Ростовской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. Установление особой зоны на административной границе Ростовской области с Донецкой и Луганской народными республиками не повлечет изменений в работе пунктов пропуска. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.

Источник: РИА "Новости"

Указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с ЛДПР губернатор подписал в четверг. На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне.

«Новый указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской Народными Республиками изменений в работе пунктов пропуска для граждан не повлечет», — написал в своем Telegram-канале Голубев.

Кроме того, собственники земельных участков и помещений, находящихся в стометровой полосе местности, расположенной в пределах особой зоны, могут находиться на этих участках без каких-либо ограничений.

«Также не ограничено нахождение в стометровой полосе сотрудников государственных и муниципальных учреждений, выполняющих служебные задачи», — продолжил Голубев.

Граждане, которые планируют нахождение в стометровой полосе местности и не относятся ни к одной из перечисленных выше категорий, должны уведомить о своих намерениях специалистов Пограничного управления ФСБ России по области.

Подробное описание границ зоны, на которой действует особый порядок пребывания, указаны в приложении к полному тексту указа. При возникновении вопросов можно обращаться по телефону Погрануправления ФСБ России по Ростовской области по номеру 8 (863) 287−95−97.

Ранее особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью ранее введен указом главы Крыма Сергея Аксенова с целью локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории республики.

Как сообщил РИА Новости Крым министр транспорта Николай Лукашенко, создание особой зоны не отразится на работе транспортного коридора в Крым.

В Крыму и других приграничных регионах России действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, также введен «средний уровень реагирования». Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.