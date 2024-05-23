Врач из Башкирии рассказала о десяти признаках расстройства пищеварительной системы

При проблемах с пищеварительной системой проявляются определенные симптомы, которые сигнализируют о немедленном обращении к врачу. Гастроэнтеролог Фонда ОМС по Башкирии Эльвира Белева поделилась симптомами, которые не стоит игнорировать. О десяти признаках рассказали на UfaTime.ru.
1. Боль в животе. Не игнорируйте постоянные или регулярные боли в области живота.
2. Изменения в стуле. Диарея, запор, изменение цвета или консистенции стула, наличие крови или слизи — все это требует внимания специалиста.
3. Изжога. Частая изжога более двух раз в неделю может быть признаком ГЭРБ, требующим медицинского вмешательства.
4. Трудности с глотанием. Ощущение застревания пищи в горле или боли при глотании — повод обратиться к врачу.
5. Потеря аппетита или веса. Существенная потеря веса без видимых причин может быть признаком серьезного заболевания.
6. Газообразование и вздутие живота. Регулярное вздутие живота, вызывающее дискомфорт, также является серьезным симптомом.
7. Желтуха. Появление желтизны на коже или в глазах может указывать на проблемы с печенью.
8. Боли в правом подреберье. Эти симптомы могут свидетельствовать о проблемах с печенью или желчным пузырем.
9. Ночные боли в животе. Боли, мешающие сну, требуют также особого внимания.
10. Хроническая усталость. Если усталость не проходит даже после отдыха, это может быть связано с расстройствами пищеварительной системы.
По словам доктора, игнорировать перечисленные симптомы ни в коем случае нельзя. Помните, что своевременное обращение к гастроэнтерологу может помочь предотвратить серьезные проблемы со здоровьем.