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Врач из Башкирии рассказала о десяти признаках расстройства пищеварительной системы

Гастроэнтеролог из Башкирии рассказала о десяти серьезных симптомах заболевания.

Источник: Комсомольская правда

При проблемах с пищеварительной системой проявляются определенные симптомы, которые сигнализируют о немедленном обращении к врачу. Гастроэнтеролог Фонда ОМС по Башкирии Эльвира Белева поделилась симптомами, которые не стоит игнорировать. О десяти признаках рассказали на UfaTime.ru.

1. Боль в животе. Не игнорируйте постоянные или регулярные боли в области живота.

2. Изменения в стуле. Диарея, запор, изменение цвета или консистенции стула, наличие крови или слизи — все это требует внимания специалиста.

3. Изжога. Частая изжога более двух раз в неделю может быть признаком ГЭРБ, требующим медицинского вмешательства.

4. Трудности с глотанием. Ощущение застревания пищи в горле или боли при глотании — повод обратиться к врачу.

5. Потеря аппетита или веса. Существенная потеря веса без видимых причин может быть признаком серьезного заболевания.

6. Газообразование и вздутие живота. Регулярное вздутие живота, вызывающее дискомфорт, также является серьезным симптомом.

7. Желтуха. Появление желтизны на коже или в глазах может указывать на проблемы с печенью.

8. Боли в правом подреберье. Эти симптомы могут свидетельствовать о проблемах с печенью или желчным пузырем.

9. Ночные боли в животе. Боли, мешающие сну, требуют также особого внимания.

10. Хроническая усталость. Если усталость не проходит даже после отдыха, это может быть связано с расстройствами пищеварительной системы.

По словам доктора, игнорировать перечисленные симптомы ни в коем случае нельзя. Помните, что своевременное обращение к гастроэнтерологу может помочь предотвратить серьезные проблемы со здоровьем.

здоровье