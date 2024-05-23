Врач из Башкирии рассказала о десяти признаках расстройства пищеварительной системы

При проблемах с пищеварительной системой проявляются определенные симптомы, которые сигнализируют о немедленном обращении к врачу. Гастроэнтеролог Фонда ОМС по Башкирии Эльвира Белева поделилась симптомами, которые не стоит игнорировать. О десяти признаках рассказали на UfaTime.ru.