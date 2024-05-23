Первый ЕГЭ 2024 года написали около трех тысяч нижегородцев

Основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартовал в Нижегородской области 23 мая.
Свои знания по географии, химии и литературе сегодня проверяли около трех тысяч нижегородцев. Около 1,4 тысячи человек сдавали химию, около 1,3 тысячи выбрали литературу и около 400 — географию.
Для сдачи экзаменов было организовано 40 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), в том числе два — на дому, сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.
«Прохождение ЕГЭ открывает перед выпускниками широкие возможности для поступления в учебные заведения и дальнейшего профессионального развития», — отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.
По словам руководителя ППЭ в школе № 46 Нижнего Новгорода Ольги Митясовой, технические специалисты и члены государственной экзаменационной комиссии проводят несколько этапов проверки техготовности аудиторий.
«В нашем ППЭ 65 человек сдают экзамен по литературе, 51 — по химии, 10 — по географии. Также у нас проходит экзамен для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для незрячих подготовлены специальные комплекты на шрифте Брайля, затем тифлопереводчики сделают перевод и перенесут решения на бланки ответов. Еще один незрячий участник использует компьютерную технику, чтобы внести в черновик ответы на вопросы КИМов», — рассказала Ольга Митясова.
На следующей неделе в регионе пройдет экзамен по русскому языку. Его будут сдавать более 13 тысяч человек.