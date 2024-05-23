Первый ЕГЭ 2024 года написали около трех тысяч нижегородцев

«В нашем ППЭ 65 человек сдают экзамен по литературе, 51 — по химии, 10 — по географии. Также у нас проходит экзамен для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для незрячих подготовлены специальные комплекты на шрифте Брайля, затем тифлопереводчики сделают перевод и перенесут решения на бланки ответов. Еще один незрячий участник использует компьютерную технику, чтобы внести в черновик ответы на вопросы КИМов», — рассказала Ольга Митясова.