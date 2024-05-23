Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками. В город пришла жара

Сегодня антициклон сохраняет в регионе солнечную и сухую погоду, при этом в изменении температурных показателей сохранится тенденция на повышение. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы. Об этом сообщили в центре «ФОБОС».