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Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками. В город пришла жара

Петербург накрыла летняя жара.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 62% 757 мм рт. ст. +26°

В Петербург пришла летняя жара. Вся эта неделя была очень теплой, но и дальше температура воздуха будет повышаться.

Сегодня, 23 мая, на солнце +25, также будет завтра и в субботу. В воскресенье Северная столица немного передохнет от жары, и, возможно, город освежиться небольшим дождем и 20 градусами тепла перед новой жаркой неделей.

В канун лета Петербург вновь накроет жара, синоптики обещают +26−27 градусов. Самое время идти гулять, пить охлаждающие лимонады и наслаждаться красотами природы.

Днем 23 мая многие местные жители так и сделали — кто-то собрался с друзьями в парке обсудить насущные дела, кто-то прилег на травке, а кому-то яркое солнце так сильно било в глаза, что пришлось открывать зонтик.

Сегодня антициклон сохраняет в регионе солнечную и сухую погоду, при этом в изменении температурных показателей сохранится тенденция на повышение. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы. Об этом сообщили в центре «ФОБОС».