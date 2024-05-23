Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками. В город пришла жара

В Петербург пришла летняя жара. Вся эта неделя была очень теплой, но и дальше температура воздуха будет повышаться.
Сегодня, 23 мая, на солнце +25, также будет завтра и в субботу. В воскресенье Северная столица немного передохнет от жары, и, возможно, город освежиться небольшим дождем и 20 градусами тепла перед новой жаркой неделей.
В канун лета Петербург вновь накроет жара, синоптики обещают +26−27 градусов. Самое время идти гулять, пить охлаждающие лимонады и наслаждаться красотами природы.
Днем 23 мая многие местные жители так и сделали — кто-то собрался с друзьями в парке обсудить насущные дела, кто-то прилег на травке, а кому-то яркое солнце так сильно било в глаза, что пришлось открывать зонтик.
Сегодня антициклон сохраняет в регионе солнечную и сухую погоду, при этом в изменении температурных показателей сохранится тенденция на повышение. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы. Об этом сообщили в центре «ФОБОС».