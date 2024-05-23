Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 24 мая

— Никопольская, 8 — с 13.00 до 17.00;

— Набережная, 2-А — с 13.00 до 16.00;

— Братьев Кашириных, 132-А; Отрадная, 21, 21/1, 25, 25/1; пер. 1-й Двинский, 6; Ижевская, 110; Чайковского, 22/1; Игнатия Вандышева, 25, 110 — с 08.00 до 18.00.