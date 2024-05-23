Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 24 мая

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 24 мая 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Никопольская, 8 — с 13.00 до 17.00;
— Набережная, 2-А — с 13.00 до 16.00;
— Братьев Кашириных, 132-А; Отрадная, 21, 21/1, 25, 25/1; пер. 1-й Двинский, 6; Ижевская, 110; Чайковского, 22/1; Игнатия Вандышева, 25, 110 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Свердловский тракт, 1-Ж, 2, 4-В, 4-Д, 4-Ж, 4-Е, 8-А, 10-К — с 10.00 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— Чайковского, 6, 10, 14; Профессора Благих, 73, 85; Генерала Мартынова, 20/1; Лобырина, 5; Скульптора Головницкого; Молодогвардейцев, 1-Ж; Загородная, 7; Шагольская; пос. Шагол; ст. Шагол — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Кыштымская, 7, 7-А, 8, 9, 10, 12, 12-А, 14; пр. Победы, 182, 182-А, 184 — с 09.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Гагарина, 38 — с 08.00 до 18.00;
— пер. Кольцевой, 20, 22; Ивлева, 12, 24-А, 36, 38, 35-А, 49 — с 08.00 до 17.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— пос. Каштак: Санаторная, 1, 1/1, 8, 10, 12, 15/1, 15; Сахалинская, 20, 31; Сосновая роща, 1/1, 72/1, 77; ч/с: Алма-Атинская; Кишиневская; Тургоякская; Аргазинская; Лесхоз; Соколиная горка — с 10.00 до 20.00.
Отключение электроэнергии:
— пер. Боровой, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 25, 26, 27; Алма-Атинская, 3−33; Кишиневская, 54, 66 — с 10.00 до 14.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— ч/с: Фестивальная — с 09.00 до 17.00;
— пос. Новосинеглазово: 8 Марта, 12-А — с 10.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Архангельская, 3−33; Профинтерна, 79, 85, 87, 89, 93; Каменогорская, 40, 44, 46, 50−56; Хрустальная, 14, 16; Пальмовая, 1, 4, 5−15; Табачная, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 — с 08.00 до 16.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— 40-летия Октября, 16 (подъезды 1−5), 18 (подъезды 1−5) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Бажова, 50, 50-А, 50-Б, 52; Героев Танкограда, 25−29; 3-я Арзамасская, 27−33 — с 13.00 до 17.00;
— Чоппа, 7; Мамина, 154 — с 08.30 до 18.00;
— Комарова, 116; Салютная, 11 — с 08.30 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Плановые работы не проводятся.