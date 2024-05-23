Штормовое предупреждение на пятницу объявлено почти по всему Казахстану

В Шымкенте 24 мая утром и днем временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 м/с. В Туркестане 24 мая утром и днем временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 м/с. В Туркестанской области утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.