Штормовое предупреждение на пятницу объявлено почти по всему Казахстану

«В Астане 24 мая временами ожидается гроза, днем град. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 15−20 м/с. В 24 мая Акмолинской области ночью и утром на западе, севере, юге ожидается туман», — говорится в сообщении.
В Алматы 24 мая вечером ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 15 м/с. В Конаеве 24 мая вечером ожидается гроза, ветер восточный с переходом на западный днем порывы 15−20 м/с. В Алматинской области днем на юге временами ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на западный днем в центре, на востоке области порывы 15−20 м/с.
В Шымкенте 24 мая утром и днем временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 м/с. В Туркестане 24 мая утром и днем временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 м/с. В Туркестанской области утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15−20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В области Улытау днем на западе ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15−20 м/с.
В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидается ветер северо-восточный, порывы 15−20 м/с. На востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере ожидается туман. Днем на западе, севере области гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере порывы 15−20 м/с.
В Атырауской области ночью и утром на юге, востоке ожидается гроза. Ветер северо-восточный на севере, юге, востоке области 15−20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15−18 м/с.
В Кызылординской области днем на севере ожидаются гроза, шквал. Ветер северный с переходом на западный днем на севере, юге, в центре области 15−20 м/с. 24 мая на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Костанайской области днем на юге, востоке ожидается гроза. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске 24 мая ветер северо-восточный днем порывы 18 м/с.
В Мангистауской области днем на севере, востоке, в центре ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. В Актау 24 мая ночью и утром ожидается туман.
В Павлодарской области ночью на севере, днем на юге, востоке ожидается гроза. Ветер северный при грозе 15−20 м/с. В Павлодаре 24 мая днем ожидается гроза.
В области Абай в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Петропавловске ожидается ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с. Ночью на поверхности почвы ожидатся заморозки до −2.
В Жамбылской области днем в горных районах ожидается сильный дождь. Ночью в горных районах области гроза, днем на севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, днем порывы 25 м/с. В Таразе 24 мая днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный при грозе порывы 15−20 м/с.
«В Жамбылской области в связи с прогнозом сильных дождей в период с 24 по 26 мая 2024 года в горных и предгорных районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках», — предупредили синоптики.
В Восточно-Казахстанской области на северо-западе, юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.