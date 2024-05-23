После жары Татарстану опять грозит сильный перепад температур и заморозки

В ночь на воскресенье, 26 мая, осадки еще не прогнозируются, но утром и днем через регион пройдет холодный атмосферный фронт, который местами будет вызывать кратковременные дожди и грозы. Ветер будет усиливаться до 15−18 м/с. Температурный фон составит от +9 до +14 градусов в ночные часы и от +15 до +20 — в дневные (на юге — до +24).