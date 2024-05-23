Власти опубликовали расписание шоу светомузыкального фонтана в Калининграде

Светомузыкальный фонтан в сквере у бывшего ДКМ открыли в июне 2018 года. На площади также высадили более 30 сосен и несколько тысяч кустарников. В 2019 году шоу «поющего» фонтана приостановили из-за жалоб жителей окружающих домов на громкий шум. После перенастройки оборудования представления возобновили.