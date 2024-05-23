Власти опубликовали расписание шоу светомузыкального фонтана в Калининграде

Шоу светомузыкального фонтана в сквере у Музея изобразительных искусств в Калининграде проходит три раза в день. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале министерства по культуре и туризму региона.
Представления начинаются в 12:00, 17:00 и 21:30 ежедневно. «В дневное время зрелище сопровождается музыкой, вечернее шоу впечатляет световым оформлением», — говорится в сообщении.
Светомузыкальный фонтан в сквере у бывшего ДКМ открыли в июне 2018 года. На площади также высадили более 30 сосен и несколько тысяч кустарников. В 2019 году шоу «поющего» фонтана приостановили из-за жалоб жителей окружающих домов на громкий шум. После перенастройки оборудования представления возобновили.