«До сих пор не заговорила»: Орлова призналась, что переживает за развитие дочери

«Мамочки, на помощь! Анечка до сих пор не заговорила, ей сейчас 1,3 года. Многие пишут мне в директ, что если ребенок не заговорил в год и три, то у нее какие-то проблемы, обращайтесь срочно к врачу. Что вы думаете по этому поводу? Мне кажется, каждый ребенок должен заговорить в свое время. И я считаю, что “заговорил” — это понятие относительное. Например, когда мне люди говорят, что их ребенок заговорил в год, что они подразумевают? Сказали “мама/папа”? Это Аня говорит, но вряд ли у кого-то дети в этом возрасте говорили бегло и предложениями. Делитесь, как было у вас», — обратилась к аудитории звезда.