«До сих пор не заговорила»: Орлова призналась, что переживает за развитие дочери

Телеведущая, певица Ольга Орлова призналась в личном блоге, что переживает за развитие дочери. По словам артистки, ей советуют показать ребенка специалистам, поскольку она не начала разговаривать.
«Мамочки, на помощь! Анечка до сих пор не заговорила, ей сейчас 1,3 года. Многие пишут мне в директ, что если ребенок не заговорил в год и три, то у нее какие-то проблемы, обращайтесь срочно к врачу. Что вы думаете по этому поводу? Мне кажется, каждый ребенок должен заговорить в свое время. И я считаю, что “заговорил” — это понятие относительное. Например, когда мне люди говорят, что их ребенок заговорил в год, что они подразумевают? Сказали “мама/папа”? Это Аня говорит, но вряд ли у кого-то дети в этом возрасте говорили бегло и предложениями. Делитесь, как было у вас», — обратилась к аудитории звезда.
Знаменитость подчеркнула, что ее девочка недавно проходила полное медицинское обследование и врачи не выявили никаких отклонений.
Певица в сентябре 2021 года вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий, а 6 февраля 2023 года родила от него дочь. Вместе с артисткой живет и ее 22-летний сын Артем. По словам Орловой, у первенца пока нет возможности содержать семью, поэтому он не женится и не съезжает от нее. Молодой человек в 2023 году окончил бакалавриат МГИМО и поступил в магистратуру. Блогер рассказывала, что Артем успешно справился с «программой-минимум» и приступил к реализации своих долгосрочных планов.
Телеведущая родила первенца от бизнесмена Александра Карманова, их брак просуществовал всего четыре года, однако экс-супруги сохранили хорошие отношения. Знаменитость отмечала, что они часто видятся, общаются и поздравляют друг друга с праздниками.