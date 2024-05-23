Главные новости к вечеру 23 мая

Путин установил порядок компенсации ущерба от санкций США
Компенсироваться утраченное будет из американских активов, расположенных в Российской Федерации.
Что известно об аресте главного связиста ВС РФ Шамарина
Начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Вадим Шамарин арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере.
NYT: Блинкен предложил отменить запрет на удары по России
По информации издания, в администрации президента Соединенных Штатов идут обсуждения по поводу ослабления запрета.
18-летний Ахмат Кадыров стал президентом футбольного «Ахмата»
Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров сменил Магомеда Даудова на посту президента футбольного клуба «Ахмат».
Синоптик рассказал о погоде в России летом 2024 года
Погода ожидается переменчивой, но в пределах климатической нормы.