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Главные новости к вечеру 23 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин установил порядок компенсации ущерба от санкций США
Компенсироваться утраченное будет из американских активов, расположенных в Российской Федерации.

Что известно об аресте главного связиста ВС РФ Шамарина
Начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Вадим Шамарин арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере.

NYT: Блинкен предложил отменить запрет на удары по России
По информации издания, в администрации президента Соединенных Штатов идут обсуждения по поводу ослабления запрета.

18-летний Ахмат Кадыров стал президентом футбольного «Ахмата»
Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров сменил Магомеда Даудова на посту президента футбольного клуба «Ахмат».

Синоптик рассказал о погоде в России летом 2024 года
Погода ожидается переменчивой, но в пределах климатической нормы.