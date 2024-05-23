Режим ЧС грозит красноярскому ЖК «Орбита» после первой грозы

Вода размыла грунт возле дома № 32 на улице Борисова.
На кадрах из телеграм-каналов видно, что на момент обрушения стояла одна машина. Она села в яму левым колесом. Автомобиль, как сообщают СМИ, отогнали.
Власти рассматривают вопрос о введении режима ЧС. Власти отмечают, что ситуация не угрожает безопасности жилых домов.
Не без последствий прошла первая гроза с градом и для других частей города. Улицы Маерчака и Калинина затопило, в Октябрьском и Железнодорожном районах отключали свет. На «Космосе» грузовик влетел в образовавшуюся яму.