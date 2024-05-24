Раскрыты имена выступающих на ПМЭФ-2024 артистов

Помимо этого, отмечается, что певец Дима Билан, а также группа Uma2rman выступят на форуме два раза. В список заявленных на ПМЭФ-2024 исполнителей также попали кавер-бэнд «Фрукты», «ЧиЖ», «Чайф», «Рондо» и джазмен Игорь Бутман. Гости форума также смогут посетить стенд-ап комика Евгения Чебаткова.