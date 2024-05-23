Белорусский врач перечислил основные группы аллергенов

Он добавил, что в указанном случае раздражителем может быть табачный дым. Кроме того, аллерголог напомнил и про холодовую аллергию, уточнив, что холод не относится к аллергенам. Это, добавил специалист, фактор внешней среды, запускающий определенную реакцию со стороны организма.