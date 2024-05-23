Белорусский врач перечислил основные группы аллергенов

Белорусский врач аллерголог-иммунолог Дмитрий Буза в интервью БелТА перечислил основные группы аллергенов.
Он, говоря про классические аллергены, заметил, что можно выделить несколько групп. К примеру, ингаляционные. Специалист уточнил, что речь идет про то, что летает в окружающей среде. Это пыль, плесневые грибы, пыльца, шерсть животных.
Врач добавил, что существуют и пищевые аллергены — то, что человек получает с продуктами питания.
— Выделяют также инсектные аллергены — на так называемых насекомых, прежде всего членистоногих (осы, пчелы).
Что касается остальных факторов, то, как уточнил врач, их принято называть не аллергенами, а триггерами. Он акцентировал внимание на том, что они также способны вызвать обострение.
— Это различные химические элементы, холод, жара и так далее.
Буза также пояснил и смысл понятия «аллерген». По его словам, если брать научное определение, то это вещество белковой породы. Это значит, что аллергенами выступают шерсть животных, пыльца.
— Например, говорят: «У меня аллергия на химию. То есть если использую какое-то косметическое средство, возникает аллергия». Это уже химические компоненты, и они обладают в основном раздражающим действием, — объяснил врач.
Он добавил, что в указанном случае раздражителем может быть табачный дым. Кроме того, аллерголог напомнил и про холодовую аллергию, уточнив, что холод не относится к аллергенам. Это, добавил специалист, фактор внешней среды, запускающий определенную реакцию со стороны организма.