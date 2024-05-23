В Казахстане снизилась заболеваемость коклюшем и корью

«В Казахстане в результате принятых противоэпидемических мер в мае по сравнению с апрелем отмечается снижение заболеваемости коклюшем на 55% и корью на 60%. При этом, заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей, на которых приходится 90% от числа заболевших детей», — говорится в сообщении.
В стране завершается кампания по дополнительной массовой иммунизации против кори. По данным минздрава, более 1,4 млн человек привито на сегодня.
«Выделены финансовые средства из резерва правительства Республики Казахстан для проведения наверстывающей иммунизации среди детей до 18 лет, ранее пропустивших вакцинацию. На сегодняшний день привито более 200 тыс. детей в рамках наверстывающей вакцинации», — сообщает пресс-служба.
Врачи обращают внимание родителей на необходимость своевременной иммунизации детей.