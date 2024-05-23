В Казахстане снизилась заболеваемость коклюшем и корью

«В Казахстане в результате принятых противоэпидемических мер в мае по сравнению с апрелем отмечается снижение заболеваемости коклюшем на 55% и корью на 60%. При этом, заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей, на которых приходится 90% от числа заболевших детей», — говорится в сообщении.