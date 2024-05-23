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Пчелы оккупировали Кишинев: На целый жужжащий рой можно наткнуться на рынке или в самом центре столицы — что происходит

Огромные рои фиксируют в разных уголках столицы.

Источник: Комсомольская правда

Огромные рои пчел фиксируют в разных уголках Кишиневе.

В последние дни все больше пользователей Интернета публикуют фотографии и видео роев пчел, которые наблюдают в столице.

Насекомых в большом количестве можно заметить на машинах или даже на тротуаре, передает realitatea.

В Минсельхозе уточнили, что это обычное для этого периода природное явление, известное как роение. В частности, пчелиная семья делится, образуя новую колонию. Специалисты также утверждают, что в настоящее время существуют подходящие условия для размножения насекомых.

— Рои пчел, как правило, не агрессивны и ищут новое место для основания своей колонии. Если их не провоцировать, они не представляют опасности для человека. Если граждане заметят рой пчел, мы призываем их обратиться в Национальную ассоциацию пчеловодов Республики Молдова или обратиться к местному пчеловоду. Пчеловоды должным образом подготовлены к безопасному сбору роя, — заявила пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Даниэла Туркулец.

Напомним, во вторник на Центральном рынке были засняты тысячи пчел и фермер, который вмешался, чтобы их поймать. Подобные случаи произошли в нескольких секторах столицы, где насекомые перемещались по тротуарам и оккупировали автомобили.

экология