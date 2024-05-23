Пчелы оккупировали Кишинев: На целый жужжащий рой можно наткнуться на рынке или в самом центре столицы — что происходит

— Рои пчел, как правило, не агрессивны и ищут новое место для основания своей колонии. Если их не провоцировать, они не представляют опасности для человека. Если граждане заметят рой пчел, мы призываем их обратиться в Национальную ассоциацию пчеловодов Республики Молдова или обратиться к местному пчеловоду. Пчеловоды должным образом подготовлены к безопасному сбору роя, — заявила пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Даниэла Туркулец.