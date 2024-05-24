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Экс-депутат Пермской гордумы заболела коронавирусом

Ей желают скорее выздоравливать, пить больше жидкости и витаминов.

Источник: Reuters

Бывший депутат Пермской городской думы Надежда Агишева заболела коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте» и приложила фото экспресс-теста с положительным результатом.

— По полной программе я заболела — с температурой, отеком носоглотки и эффектом отсутствия вкуса еды. Только соль чувствую. Берегите себя! — написала Агишева.

В комментариях под записью ей желают скорее выздоравливать, пить больше жидкости и витаминов.

Напомним, Надежда Агишева входила в число депутатов думы Перми с 2016 по 2021 год. Сейчас она входит в состав Общественной палаты Пермского края.

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