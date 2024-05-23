На Молдову навалится жара: Будет до плюс 29 градусов, зато вечером отдышимся — обещают летний дождь

Хотели лета? Получайте! В Молдове в пятницу, 24 мая, ожидается июльская жара. Впрочем, расскажем о погодке на завтра постепенно и подробнее.
Ночью синоптики нам обещают до 18 градусов выше ноля, утром будет до плюс 20. Зато днем обещают настоящую июльскую жару — до 29 градусов тепла! И солнечный день, разумеется.
Зато вечером, как нам обещают, немного отдышимся — прогнозируют до плюс 23 градусов и летний дождик. Поверим?
Скорость ветра в течение дня составит максимум 10 метров в секунду, а относительная влажность — 60%.