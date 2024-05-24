В Краснодаре открыли выставку, посвященную бойцам СВО

«Экспозиция “Русский стиль: Сталь” посвящена осмыслению специальной военной операции, это максимально актуальное искусство с передовой, с очень сильным смыслом. Экспонаты несут в себе память о подвиге наших бойцов, которую мы обязательно передадим следующим поколениям. Как можно больше людей, особенно молодежи, должны увидеть эту выставку, ведь главное сейчас — знать свою историю и понимать, что происходит», — подчеркнул вице-губернатор Кубани Александр Топалов.