В Краснодаре открыли выставку, посвященную бойцам СВО

В Краснодарском краевом художественном музей им. Коваленко открылась выставка «Русский Стиль: Сталь», посвященная бойцам спецоперации. Все картины экспозиции написаны на плитах от армейских бронежилетов. В создании работ приняли участие современные художники из разных уголков России.
«Экспозиция “Русский стиль: Сталь” посвящена осмыслению специальной военной операции, это максимально актуальное искусство с передовой, с очень сильным смыслом. Экспонаты несут в себе память о подвиге наших бойцов, которую мы обязательно передадим следующим поколениям. Как можно больше людей, особенно молодежи, должны увидеть эту выставку, ведь главное сейчас — знать свою историю и понимать, что происходит», — подчеркнул вице-губернатор Кубани Александр Топалов.
Проект «Русский стиль: сталь» — благотворительный. Организаторы активно помогают военнослужащим. Во время выставок идет сбор средств на поддержку бойцов. Ознакомиться с работами можно будет до 2 июня.