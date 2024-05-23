Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 24 мая

Что интересного произошло 24 мая
Сегодня отмечают День славянской письменности и культуры и прославляют создателей славянской письменности — святых Кирилла и Мефодия.
Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом.
Еще сегодня отмечается День кадрового работника в России. История праздника начинается с 1918 года. По решению Народного комиссариата юстиции были созданы новые инструкции по работе советской милиции, что в свою очередь повлекло образование первых кадровых аппаратов. Так, были сформированы новые органы, которые набирали людей на работу и следили, чтобы их трудовая деятельность протекала в рамках законодательства.
Также сегодня Европейский день парков. Этот праздник был учрежден в 1999 году европейской организацией, объединяющей природные территории в 36 европейских государствах. Эта дата призвана увеличить общественную поддержку заповедникам Европы.
24 мая существует еще один неофициальный праздник — День валяния в траве. Этот весенний день можно посвятить отдыху и уединению с природой.
А еще сегодня отмечается Всемирный день видеоигр. 24 мая 1972 года была впервые представлена Magnavox Odyssey — первая игровая консоль для домашнего пользования, которая подключалась к телевизору.
Исторические события 24 мая в мире
1844-й — с помощью телеграфа Сэмюэла Морзе отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор;
1925-й — вышел первый номер газеты «Комсомольская правда»;
1995-й — на экраны США вышел фильм «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном в главной роли.
2008-й — Россия впервые победила на конкурсе песни «Евровидение» (победителем стал исполнитель Дима Билан с песней «Believe»).
Исторические события 24 мая в Казахстане
1995-й — в печати опубликован указ президента «Об образовании Государственного комитета по охране государственной границы»;
1996-й — создан Национальный академический центр аграрных исследований Республики Казахстан;
2006-й — в ночь с 24 на 25 мая первая партия казахстанской нефти по казахстанско-китайскому нефтепроводу поступила на китайский пограничный пункт.
Дни рождения знаменитостей 24 мая в мире
В 1905 году родился Михаил Шолохов — русский советский писатель, киносценарист. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1965 год — «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время»), Сталинской премии (1941), Ленинской премии (1960). Академик АН СССР (1939). Дважды Герой Социалистического Труда (1967, 1980). Полковник (1943);
в 1940 году родился Иосиф Бродский — русский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе;
в 1941 году родился Боб Дилан — американский певец, поэт и композитор, лауреат Нобелевской премии по литературе 2016 года («Like A Rolling Stone», «Blowin in the Wind»);
в 1990 году родился Джоуи Логано — американский автогонщик.
Кто родился 24 мая в Казахстане
В 1988 году родился Илья Ильин — четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях;
в 1994 году родился Димаш Кудайберген (Динмухаммед Кудайбергенов) — казахстанский певец. Победитель республиканского конкурса молодых исполнителей «Жас канат 2012», лауреат Гран-при конкурса «Славянский базар 2015» в Витебске, Национальной премии «Народный любимец», обладатель Почетной грамоты президента Республики Казахстан «За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана», участник популярного шоу Singer в Китае, американского шоу талантов The World’s Best, обладатель множества музыкальных премий.
Песня Димаша Кудайбергена возглавила рейтинг MTV в США.
День смерти знаменитостей 24 мая в мире
В 1991 году умер Юрий Пузыркев — киноактер, заслуженный артист РСФСР;
в 1994 году умер Джон Уэйт — английский писатель;
в 2000 году умер Олег Ефремов — актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР.
24 мая в православном календаре
Православная церковь чтит память равноапостольных Мефодия (885) и Кирилла (869), учителей Словенских, священномученика Мокия Амфипольского.
День ангела (именины) 24 мая
Сегодня День ангела празднуют Александр, Кирилл и Ростислав.