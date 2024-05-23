Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 24 мая

Еще сегодня отмечается День кадрового работника в России. История праздника начинается с 1918 года. По решению Народного комиссариата юстиции были созданы новые инструкции по работе советской милиции, что в свою очередь повлекло образование первых кадровых аппаратов. Так, были сформированы новые органы, которые набирали людей на работу и следили, чтобы их трудовая деятельность протекала в рамках законодательства.