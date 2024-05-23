В Иране похоронили погибшего в авиакатастрофе президента

Помимо Раиси, в результате крушения вертолёта в горной местности на северо-западе страны, у границы с Азербайджаном, погибли ещё семь человек, в том числе глава иранского МИД Хоссейн Амир-Абдоллахиан. В память о погибших в стране был объявлен пятидневный траур.