Шесть планет встанут в ряд над Крымом — когда смотреть Большой парад

«Планеты выстроятся в одну линию относительно Солнца в ночь на 3 июня — это называется выравнивание. Жители всей планеты, и в том числе Крыма, смогут это увидеть. Выстроятся все планеты, кроме Венеры. Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун», — анонсирует космическое событие Лазоренко.
По его словам, Уран и Нептун можно наблюдать в мощные телескопы, остальные будут виды не вооруженным глазом. Наблюдать это явления лучше за городом, на побережье — так, чтобы небо не загораживали высокие постройки и деревья.
«Они будут видны практически по всему небосводу, главное отличие планет от звезд — планеты не мерцают», — дает подсказку астроном.
По его словам, если бы к остальным шести планетам добавилась Венера, парад назывался бы Великим. Такое тоже бывает, но гораздо реже — все зависит от периода вращения каждой из планет. А вот следующий Большой парад произойдет уже 28 августа — тогда космическая шестерка выстроится на утреннем небе. С точки зрения астрономии явление интересное и зрелищное, говорит эксперт, однако еще интереснее — в астрологическом плане: планеты открывают «определенные коридоры возможностей», если в это поверить.
Еще более зрелищное космическое событие Лазаренко анонсирует на 12 августа — тогда в небе над Крымом можно будет увидеть звездопад Персеиды.
«Этот метеорный поток очень зрелищный — до 100 метеоров в час. Смотреть нужно на созвездие Персей в северо-восточной части неба. Там будет находиться радиант потока — место, откуда как бы вылетают “падающие звезды”. Но поскольку Персеиды — яркий зведопад, смотреть в одну точку неба не обязательно, метеоры будут расчерчивать весь небосвод до самого горизонта», — обещает собеседник агентства.
В 2029 году рядом с Землей пролетит опасный астероид «Апофис» — на расстоянии, где летают геостационарные спутники. Это будет самое плотное сближение за историю человечества с таким большим небесным телом. По расчетам ученых, максимально близко он приблизится к Земле 13 апреля 2029 года. Если упадет, последствия будут катастрофическими, но ученые работают над защитой, сообщал ранее Лазоренко.