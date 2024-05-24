Шесть планет встанут в ряд над Крымом — когда смотреть Большой парад

По его словам, если бы к остальным шести планетам добавилась Венера, парад назывался бы Великим. Такое тоже бывает, но гораздо реже — все зависит от периода вращения каждой из планет. А вот следующий Большой парад произойдет уже 28 августа — тогда космическая шестерка выстроится на утреннем небе. С точки зрения астрономии явление интересное и зрелищное, говорит эксперт, однако еще интереснее — в астрологическом плане: планеты открывают «определенные коридоры возможностей», если в это поверить.