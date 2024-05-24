Какой сегодня день: 24 мая

Знаете ли вы, что 24 мая родился знаменитый поэт Иосиф Бродский? О том, чем еще ознаменовано 24 мая, — в справке Sputnik.
Что произошло 24 мая
В 1844 году с помощью телеграфа Сэмюэла Морзе была послана первая депеша между Вашингтоном и Балтимором. с текстом «Чудны дела Твои, Господи».
В 1900 году в Санкт-Петербурге был спущен на воду крейсер «Аврора». На торжественной церемонии присутствовали император Николай II, императрицы Мария Федоровна и Александра Федоровна.
В 1925 году вышел первый номер газеты «Комсомольская правда».
В 1956 году в швейцарском городе Лугано состоялся первый в истории конкурс песни «Евровидение».
В 1989 году в Америке на экраны вышел фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход».
В 2001 году в русскоязычной версии «Википедии» появилась первая статья.
24 мая все славянские народы, которые пользуются кириллическим алфавитом, отмечают День славянской письменности.
Европейский день парков также отмечается 24 мая.
Кто родился 24 мая
Физик Габриель Фаренгейт (1686−1736).
Художник Алексей Саврасов (1830−1897).
Писатель Михаил Шолохов (1905−1984).
Поэт Иосиф Бродский (1940−1996).
Музыкант Боб Дилан (1941).
Музыкант Олег Скрипка (1964).
Футболист и актер Эрик Кантона (1966).
Певица Руслана (1973).
24 мая в православном календаре
В этот день православные чтут память равноапостольных Мефодия и Кирилла, составителей славянской азбуки и проповедников христианства.
Также в этот день чтут священномученика Мокия, священномученика Иосифа, святителя Никодима, преподобного Софрония Печерского.
Именины
24 мая именины у Ростислава, Константина, Михаила, Кирилла, Александра и Иосифа.