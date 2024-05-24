Выходные в Воронеже: День славянской письменности, ВеневияАрт, шоу фонтанов

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.
Бесплатный концерт пройдет 24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Центральном парке.
Праздничный гала-концерт на сцене Зеленого театра объединит 33 коллектива из Воронежской области. В программе прозвучат хоровые произведения русских композиторов-классиков и современных авторов, песни из кинофильмов, детские песни, рок-композиции.
В этот день перед воронежцами выступят мужской хор Art’o’dox, ансамбль «Воронежские девчата», хор театра оперы и балета, хор «Академия», хор педуниверситета, мужская хоровая капелла «Росичи», эстрадный хор «Фермата», хоры Благовещенского кафедрального собора, православной духовной семинарии, а также солисты Нарек Авагян, Федор Костюков, Евгений Стариков, Иван Кураев, Михаил Роднов, Павел Племянничев и другие.
Начало в 13.00. Концерт бесплатный, пригласительные билеты можно получить в кассах филармонии, ВКЗ и театра оперы и балета. 12+
БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ В НИКИТИНКЕ.
25 мая в «Никитинке» пройдет мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры. Преподаватели и студенты 4 курса кафедры этномузыкологии Воронежского института искусств приготовили бесплатную лекцию-концерт «По следам фольклорных экспедиций» (из серии «Наше песенное наследие»). Студенты поделятся шедеврами национальной русской музыки, записанными в фольклорных экспедициях, и покажут пути сохранения традиционного культурного наследия в современном мире. Начало в 15.00 в лекционном зале четвертого этажа, вход свободный (6+).
В этот же день в Никитинской библиотеке пройдет концерт академических гуслей, который посвятили Году семьи в России. Программу подготовили ученики преподавателя детской школы искусств № 7 Полины Никифоровой. В этот вечер прозвучат популярные произведения русских композиторов: «Третья песня Леля» из оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова, «Гопак» Модеста Мусоргского, «Кельтский танец» № 3 современного российского автора Константина Шаханова и другие. Начало в 17.30 в корпусе «Никитинки» на ул. Орджоникидзе, 36 в отделе музыкально-нотной литературы (2-й этаж), вход свободный, 6+
ПРАЗДНИК ИСКУССТВ В УСАДЬБЕ.
25 мая большой праздник искусств «ВеневияАрт» в Новоживотинном. Усадебный праздник посвящен 30-летию музея-усадьбы Веневитинова. В программе фестиваля, который объединит старинные и современные культурные традиции, запланировано множество развлечений. Они пройдут в усадебном доме и в парке.
Представления покажут артисты уличного ВАУ-театра и Борисоглебской драмы, артисты воронежских театров. Ансамбль «Терем» устроит флешмоб «Хоровод» и покажет свадебный народный обряд. Запланированы выставки работ Ирины Ворошилиной, мастер-классы по игре в крокет, серсо, лепке из глины и резьбе по дереву, иммерсивные экскурсии, музыкальные выступления, салонные игры и бальные танцы ХIX века, театр теней. Завершит праздник джазовый вечер под открытым небом на берегу Дона от коллектива филармонии Big Band.
С 12.00 до 21.00. 12+
ДВОРЦОВЫЙ WEEKEND.
Во дворце Ольденбургских в рамках проекта «Дворцовый Weekend» на выходных пройдут концерты.
25 мая — программа «Век XIX, век современный», зрители услышат старинные арии и современную музыку.
26 мая — концерт «Ах, это лето…» — прозвучат легкие эстрадные песни, романсы и мелодии для фортепиано. Начало концертов в 14.00, 12+
ШОУ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОНТАНОВ.
В городе стартовал сезон работы фонтанов, и теперь на Советской площади по вечерам можно насладиться гармонией музыки и водной феерии.
25 и 26 мая в 18.30, 0+