Выходные в Воронеже: День славянской письменности, ВеневияАрт, шоу фонтанов

В этот же день в Никитинской библиотеке пройдет концерт академических гуслей, который посвятили Году семьи в России. Программу подготовили ученики преподавателя детской школы искусств № 7 Полины Никифоровой. В этот вечер прозвучат популярные произведения русских композиторов: «Третья песня Леля» из оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова, «Гопак» Модеста Мусоргского, «Кельтский танец» № 3 современного российского автора Константина Шаханова и другие. Начало в 17.30 в корпусе «Никитинки» на ул. Орджоникидзе, 36 в отделе музыкально-нотной литературы (2-й этаж), вход свободный, 6+