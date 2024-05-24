Что можно и нельзя делать в Мокиев день 24 мая, который называют мокрый день

Не следует разговаривать, кричать, ругаться вблизи водоемов. Предки верили, что 24 мая активны русалки. Запрещено купаться, бросать что-либо в воду. Нельзя садить растения. Кроме того, день не подходит для важных покупок. Считается, что они быстро придут в негодность. Не стоит начинать новые дела, если еще не завершены старые.