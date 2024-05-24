Что можно и нельзя делать в Мокиев день 24 мая, который называют мокрый день

Православная церковь 24 мая вспоминает святого Мокия Амфипольского. В народе празднуют Мокиев день, или день Мокия Мокрого. Есть еще одно название — мокрый день. Оно возникло из-за того, что по погоде, которая установится 24 мая, узнавали, каким окажется лето — дождливым или нет.
Что нельзя делать 24 мая
Не следует разговаривать, кричать, ругаться вблизи водоемов. Предки верили, что 24 мая активны русалки. Запрещено купаться, бросать что-либо в воду. Нельзя садить растения. Кроме того, день не подходит для важных покупок. Считается, что они быстро придут в негодность. Не стоит начинать новые дела, если еще не завершены старые.
Что можно делать 24 мая
По традиции, день подходит для того, чтобы провести генеральную уборку и заняться бытовыми делами. Это рекомендуется делать вместе с семьей. Подобное даст возможность на долгое время сохранить в семье согласие.
Согласно приметам, дождь с утра говорит про дождливое лето. В том случае, если 24 мая жарко, то и лето будет жарким. Похолодание в вечернее время указывает на грозу, а также на ухудшение погоды.