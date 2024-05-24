Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Катитесь подальше! В Ростове отрегулируют движение электросамокатов

Одни ростовчане требуют запретить самокаты, а другие хотят больше развитой инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

На главной пешеходной улице Ростова существенно снизили скорость для прокатных электросамокатов. Решение властей запустило новый виток дискуссии жителей о том, нужен ли этот вид транспорта в городе. В ситуации разбирался rostov.aif.ru.

Дети и бабушки — по домам?

На прокатных электросамокатах на улице Пушкинской теперь можно разгоняться максимум до 5 км/ч. И это притом, что на улице есть велодорожка. Ограничения скорости до 15 км/ч программным способом введены на протяжении всей улицы Большой Садовой, на набережной и в цент­ральных парках, скверах.

Поводом к ограничению стали, как минимум, две неприятные истории. В апреле на Пушкинской молодой человек на самокате сбил пенсионерку и скрылся. У пожилой женщины диагностировали травму ­ноги. Тремя днями ранее на проспекте Ленина, 111, мужчина на самокате сбил ребёнка — его пришлось госпитализировать в больницу. В обоих случаях поручил разобраться председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

С одной стороны, эти ситуации возмутили жителей, которые требуют найти управу на самокатчиков.

«Самокатчики пугают нас, родителей, они летят быстро и где попало. Дети и бабушки должны сидеть безвылазно дома? Такие ограничения правильные», — говорит ростовчанин Игорь.

С другой — прокатных самокатов в Ростове много (по данным только одного из операторов «МТС Юрент», в городе их 1400, а в день совершается 4000 поездок), а за весну про­изо­шли только два несчастных случая.

По словам представителей сервиса, после введения ограничений количество поездок по Пушкинской значительно уменьшилось — ростовчане теперь ездят по соседним улицам.

Нередко опасные ситуации на тротуарах создают подростки, а несовершеннолетним пользоваться самокатами нельзя. Сервисы ведут работу с ад­ми­ни­стра­цией и полицией, чтобы выявлять нарушения, в том числе блокировать ­аккаунты, которые передают для пользования детям взрос­лые.

Ростовчане в соцсетях пишут и о том, что самокат выручает в случае, когда вечером нужный автобус так и не приехал. А на такси дорого…

«Основные направления передвижения — цент­ральная часть города, ЖК “Красный Аксай”, Нахичевань, — пояснили в сервисе. — Более чем в 80% случаев самокаты используют в качестве транспорта, чтобы добраться из одной точки города в другую, например, от остановки транспорта до работы, из офиса домой».

Выиграют ли все?

В мире проблему с самокатчиками решают по-разному: в Париже их запретили вовсе, а в Москве пытаются развивать это направление, но усиливать регулирование. В Ростове пользователи говорят о необходимости строить инфраструктуру для транспорта «последней мили», чтобы было удобно всем.

«Вопреки действующим нормам ПДД некоторые хотят отправить нас на проезжую часть, — говорит местный житель Даниил. — Но почему никто не ставит вопрос тогда об ограничениях движения машин по правой полосе, например, до 30 км/ч? Это считается чем-то нелогичным, но и управлять самокатом на дороге тоже опасно».

Власти планируют плотнее регулировать эту сферу. Уже анонсировано сокращение количества стоянок, сейчас их 1500 в городе. Оставшиеся обозначат разметкой.

«Это позволит убрать беспорядочное размещение вокруг остановочных комплексов, — считает директор департамента автодорог и ОДД Денис Водопьянов. — В ад­ми­ни­стра­цию для согласования будут предоставлены участки наиболее востребованных маршрутов».

По словам чиновника, в свою очередь компании-операторы пообещали, что собираются инвестировать в инфраструктуру — в велодорожки, которыми смогут пользоваться и самокатчики, и велосипедисты.

Комментарий.

Блогер-урбанист Артемий Зайцев:

— Сервисы проката полезны не только для развлечения, но и для доставки как замена такси. Но надо создавать велоинфраструктуру вместо запретов. Нынешняя велополоса по тротуару Пушкинской в зоне кафе неудобна всем, отсюда и инциденты. Во-вторых, надо требовать от сервисов проката, чтобы они закупали устройства, на которых физически нельзя стоять вдвоём, такие есть. В-третьих, ограничивать скорость прокатных самокатов по всему городу, причём для новых пользователей должен учитываться стаж вождения. Это позволит избежать ДТП с неопытными водителями.