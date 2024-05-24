Катитесь подальше! В Ростове отрегулируют движение электросамокатов

На главной пешеходной улице Ростова существенно снизили скорость для прокатных электросамокатов. Решение властей запустило новый виток дискуссии жителей о том, нужен ли этот вид транспорта в городе. В ситуации разбирался rostov.aif.ru.
Дети и бабушки — по домам?
На прокатных электросамокатах на улице Пушкинской теперь можно разгоняться максимум до 5 км/ч. И это притом, что на улице есть велодорожка. Ограничения скорости до 15 км/ч программным способом введены на протяжении всей улицы Большой Садовой, на набережной и в центральных парках, скверах.
Поводом к ограничению стали, как минимум, две неприятные истории. В апреле на Пушкинской молодой человек на самокате сбил пенсионерку и скрылся. У пожилой женщины диагностировали травму ноги. Тремя днями ранее на проспекте Ленина, 111, мужчина на самокате сбил ребёнка — его пришлось госпитализировать в больницу. В обоих случаях поручил разобраться председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
С одной стороны, эти ситуации возмутили жителей, которые требуют найти управу на самокатчиков.
«Самокатчики пугают нас, родителей, они летят быстро и где попало. Дети и бабушки должны сидеть безвылазно дома? Такие ограничения правильные», — говорит ростовчанин Игорь.
С другой — прокатных самокатов в Ростове много (по данным только одного из операторов «МТС Юрент», в городе их 1400, а в день совершается 4000 поездок), а за весну произошли только два несчастных случая.
По словам представителей сервиса, после введения ограничений количество поездок по Пушкинской значительно уменьшилось — ростовчане теперь ездят по соседним улицам.
Нередко опасные ситуации на тротуарах создают подростки, а несовершеннолетним пользоваться самокатами нельзя. Сервисы ведут работу с администрацией и полицией, чтобы выявлять нарушения, в том числе блокировать аккаунты, которые передают для пользования детям взрослые.
Ростовчане в соцсетях пишут и о том, что самокат выручает в случае, когда вечером нужный автобус так и не приехал. А на такси дорого…
«Основные направления передвижения — центральная часть города, ЖК “Красный Аксай”, Нахичевань, — пояснили в сервисе. — Более чем в 80% случаев самокаты используют в качестве транспорта, чтобы добраться из одной точки города в другую, например, от остановки транспорта до работы, из офиса домой».
Выиграют ли все?
В мире проблему с самокатчиками решают по-разному: в Париже их запретили вовсе, а в Москве пытаются развивать это направление, но усиливать регулирование. В Ростове пользователи говорят о необходимости строить инфраструктуру для транспорта «последней мили», чтобы было удобно всем.
«Вопреки действующим нормам ПДД некоторые хотят отправить нас на проезжую часть, — говорит местный житель Даниил. — Но почему никто не ставит вопрос тогда об ограничениях движения машин по правой полосе, например, до 30 км/ч? Это считается чем-то нелогичным, но и управлять самокатом на дороге тоже опасно».
Власти планируют плотнее регулировать эту сферу. Уже анонсировано сокращение количества стоянок, сейчас их 1500 в городе. Оставшиеся обозначат разметкой.
«Это позволит убрать беспорядочное размещение вокруг остановочных комплексов, — считает директор департамента автодорог и ОДД Денис Водопьянов. — В администрацию для согласования будут предоставлены участки наиболее востребованных маршрутов».
По словам чиновника, в свою очередь компании-операторы пообещали, что собираются инвестировать в инфраструктуру — в велодорожки, которыми смогут пользоваться и самокатчики, и велосипедисты.
Комментарий.
Блогер-урбанист Артемий Зайцев:
— Сервисы проката полезны не только для развлечения, но и для доставки как замена такси. Но надо создавать велоинфраструктуру вместо запретов. Нынешняя велополоса по тротуару Пушкинской в зоне кафе неудобна всем, отсюда и инциденты. Во-вторых, надо требовать от сервисов проката, чтобы они закупали устройства, на которых физически нельзя стоять вдвоём, такие есть. В-третьих, ограничивать скорость прокатных самокатов по всему городу, причём для новых пользователей должен учитываться стаж вождения. Это позволит избежать ДТП с неопытными водителями.