Обнаружена потенциально обитаемая планета

Этот факт, а также относительно спокойный характер звезды Gliese 12, не вырабатывающей большое число вспышек рентгеновских волн, делает эту планету особенно интересной для изучения и анализа того, может ли она поддерживать жизнь. Для получения ответа на этот вопрос ученые в ближайшее время изучат структуру и состав атмосферы Gliese 12b, а также определят то, синхронизировано ли ее вращение вокруг своей оси и по орбите.