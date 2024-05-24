Новая реформа в молдавском образовании: Дети думают, что в Великой Отечественной воевали против французов, а теперь и вовсе будут говорить только односложными фразами

Но брату я втык, конечно сделал. Он у меня историю Великой войны теперь назубок знает. Хотя, что я наговариваю на своего брата? В составе нацистской Германии была такая дивизия СС «Шарлемань», состоящая из французов. Но бедная теперь будет Австралия — кто из нынешних учеников будет знать ее столицу?