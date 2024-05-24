Новая реформа в молдавском образовании: Дети думают, что в Великой Отечественной воевали против французов, а теперь и вовсе будут говорить только односложными фразами

Я тоже не любил химию-зоологию с алгеброй в придачу. Однако, до сих пор помню, все пестики-тычинки и теорему Пифагора. Этому в советских школах учили хорошо, как говорится, назубок. И Канберру — столицы Австралии — мы знали, хотя, где Кишинев и и славный городок Зеленого континента…
И вот нас ожидает, оказывается, новая реформа. Министерство образования и науки предлагает, чтобы половина из 30 учебных часов в лицее была обязательной, а половина — факультативной или по выбору. Об этом заявил министр образования Дан Перчун.
— Нужно ввести предмет «науки», который будет включать физику, химию, биологию до 7-го класса, после этого обучение должно быть монодисциплинарным. В лицее учащиеся должны из 30 часов в неделю иметь 15 часов обязательных и 15 часов — по выбору. Практически половина из того, что изучает ученик в лицее, должно зависеть от него, — считает Перчун.
Чиновник также пояснил, что при таком раскладе, ученик лицея не будет иметь определённого класса.
— Например, уроки математики. У кого-то будет 3 часа, у кого-то будет 5 часов. Физика. У кого-то вообще не будет физики, у кого-то, напротив, будет 4 часа физики в неделю. Идея в том, чтобы предоставить больше гибкости, — отметил он.
Несколько лет назад, еще до всех этих Перчунов, я с двоюродным братом пришел на могилу дедушки, ветерана Великой Отечественной.
— А с кем дедушку воевал? — спросил я его без задней мысли.
Он долго думал:
— С французами?…
Ну, да! Туземцы, наверное, должны уметь считать только до ста, знать столицу США и говорить односложными фразами. Зачем им знать, сколько планет в Солнечной системе и как зовут Эдисона.
Но брату я втык, конечно сделал. Он у меня историю Великой войны теперь назубок знает. Хотя, что я наговариваю на своего брата? В составе нацистской Германии была такая дивизия СС «Шарлемань», состоящая из французов. Но бедная теперь будет Австралия — кто из нынешних учеников будет знать ее столицу?