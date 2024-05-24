Новые прямые авиарейсы в пиковый летний сезон запускают из Владивостока

По субсидированному тарифу для дальневосточников и льготных категорий граждан полет экономом в одну сторону обойдется в 10,2 тысячи рублей (5,6 тысячи — для детей возрастом от 2 до 12 лет). Вне субсидированного тарифа стоимость билета начинается от 20,3 тысячи рублей в одну сторону.