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Новые прямые авиарейсы в пиковый летний сезон запускают из Владивостока

«Аэрофлот» открывает продажу билетов.

Источник: PrimaMedia.ru

«Аэрофлот» открывает продажу билетов на прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Полеты будут выполняться в пиковый период летнего сезона, начиная с 16 июня, на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777 в трехклассной компоновке: Эконом, Комфорт, Бизнес, сообщили в авиакомпании.

В летнем расписании авиакомпания запланировала три рейса в неделю по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток — Санкт-Петербург: по средам, пятницам и воскресеньям. На маршруте будут доступны субсидируемые государством тарифы для жителей ДФО и льготных категорий граждан.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

По субсидированному тарифу для дальневосточников и льготных категорий граждан полет экономом в одну сторону обойдется в 10,2 тысячи рублей (5,6 тысячи — для детей возрастом от 2 до 12 лет). Вне субсидированного тарифа стоимость билета начинается от 20,3 тысячи рублей в одну сторону.