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Дожди и грозы могут накрыть Приморский край 24 мая

Во Владивостоке без осадков и тепло.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 66% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: PrimaMedia.ru

Погоду в Приморье определяет высотная ложбина, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5…+19°C.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный утром умеренный, днём сильный. Температура воздуха +15…+17°С.

В Уссурийске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный, в середине дня до сильного. Температура воздуха +17…+19°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, в середине дня до сильного. Температура воздуха +17…+19°C.