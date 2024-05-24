Дожди и грозы могут накрыть Приморский край 24 мая

Погоду в Приморье определяет высотная ложбина, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +5…+19°C.
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный утром умеренный, днём сильный. Температура воздуха +15…+17°С.
В Уссурийске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный, в середине дня до сильного. Температура воздуха +17…+19°C.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, в середине дня до сильного. Температура воздуха +17…+19°C.