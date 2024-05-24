В самолетах Boeing обнаружили дефект, способный привести к взрыву

В последнее время скандалы вокруг авиагиганта не утихают. В конце января FAA сообщило, что не даст согласия компании Boeing на расширение производства самолетов серии MAX, включая 737−9 MAX, и распорядилось провести тщательную проверку всех лайнеров данного типа. Эксплуатация этих самолетов была приостановлена в США после ЧП с Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines, который совершил экстренную посадку, после того как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.