В самолетах Boeing обнаружили дефект, способный привести к взрыву

В ходе проверки было обнаружено, что в самолетах неправильно сделано заземление топливных баков, что гипотетически может привести к возгоранию или взрыву.
Согласно уведомлению Федерального управления гражданской авиации (ФАУ), обнаружение уязвимости показывает, что потенциальному риску подвергаются почти 300 самолетов Boeing, включая самолеты, используемые United и American Airlines.
Представители Boeing, в свою очередь, заявили, что уведомление ФАУ было частью «стандартного нормативного процесса, который призван гарантировать, что авиаперелеты являются самым безопасным видом транспорта, и не является непосредственной проблемой безопасности полета».
«В современных коммерческих самолетах предусмотрено множество резервных средств для обеспечения защиты от электромагнитных воздействий. Парк Boeing 777 работает уже почти 30 лет и безопасно перевез более 3,9 миллиарда пассажиров».
По прогнозам ФАУ, исправление дефекта на 292 самолетах обойдется компании Boeing, чья рыночная капитализация на данный момент составляет 113,53 миллиарда долларов, менее чем в 698 000 долларов. А детали, необходимые для устранения риска взрыва, вызванного статическим электричеством, по данным федерального агентства, будут стоить всего 98 долларов за штуку.
Ранее Boeing объявила, что Дэйв Кэлхун, генеральный директор компании, покинет свой пост в конце следующего года.
Также сообщалось о том, что компания Boeing провалила 33 из 89 проверок качества, проведенных Федеральным управлением гражданской авиации США после инцидента с Boeing 737 MAX 9, у которого при взлете вырвало дверь.
В последнее время скандалы вокруг авиагиганта не утихают. В конце января FAA сообщило, что не даст согласия компании Boeing на расширение производства самолетов серии MAX, включая 737−9 MAX, и распорядилось провести тщательную проверку всех лайнеров данного типа. Эксплуатация этих самолетов была приостановлена в США после ЧП с Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines, который совершил экстренную посадку, после того как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.
А в марте этого года нашли мертвым бывшего инженера Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта, сообщившего о проблемах со сборкой самолетов в рамках судебного процесса против компании.