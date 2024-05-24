Белоруссия окажет гумпомощь пострадавшим от паводка регионам

«Министерству по чрезвычайным ситуациям, министерству сельского хозяйства и продовольствия, Государственному комитету по имуществу, Белорусскому государственному концерну по нефти и химии, Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности, Гродненскому облисполкому, Минскому облисполкому обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Оренбургской области и Курганской области Российской Федерации», — говорится в документе.
Общая сумма гуманитарной помощи для Оренбургской области составит 858 189,92 белорусского рубля (около 268 тысяч долларов), Курганской — 474 132,44 белорусского рубля (около 148 тысяч долларов). В составе помощи — мясные консервы, макароны, сахар, гречневая крупа, одеяла, постельное белье, одежда, обувь, лекарства.