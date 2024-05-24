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Белоруссия окажет гумпомощь пострадавшим от паводка регионам

МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Белоруссия окажет гуманитарную помощь пострадавшим от паводка Оренбургской и Курганской областям РФ, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Министерству по чрезвычайным ситуациям, министерству сельского хозяйства и продовольствия, Государственному комитету по имуществу, Белорусскому государственному концерну по нефти и химии, Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности, Гродненскому облисполкому, Минскому облисполкому обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Оренбургской области и Курганской области Российской Федерации», — говорится в документе.

МЧС республики поручено обеспечить организацию доставки гуманитарной помощи в Оренбургскую и Курганскую области Российской Федерации, а МИД — оказать содействие в передаче гуманитарной помощи.

Общая сумма гуманитарной помощи для Оренбургской области составит 858 189,92 белорусского рубля (около 268 тысяч долларов), Курганской — 474 132,44 белорусского рубля (около 148 тысяч долларов). В составе помощи — мясные консервы, макароны, сахар, гречневая крупа, одеяла, постельное белье, одежда, обувь, лекарства.