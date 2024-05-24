Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровск доставят главную икону Воздушно-космических сил Российской Федерации

В Хабаровске 27 и 28 мая будет пребывать главная икона Воздушно-космических сил Российской Федерации — «Спас Нерукотворный».

Источник: Хабаровская епархия

Ее доставят военным бортом и привезут в часовню, расположенную на территории штаба 11-ой армии ВВС и ПВО. Реликвию передал Главному командованию Воздушно-космических сил РФ президент России Владимир Путин. Икону приносят во все воинские части и организации ВКС. Увидят ее военнослужащие в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии.

религии