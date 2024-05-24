В Хабаровск доставят главную икону Воздушно-космических сил Российской Федерации

Ее доставят военным бортом и привезут в часовню, расположенную на территории штаба 11-ой армии ВВС и ПВО. Реликвию передал Главному командованию Воздушно-космических сил РФ президент России Владимир Путин. Икону приносят во все воинские части и организации ВКС. Увидят ее военнослужащие в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии.