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Существенно потеплеет: какая погода будет в Хабаровском крае 24 мая

На юге и в центре региона осадков практически не ожидается.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 66% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Аргументы и факты

В пятницу, 24 мая, в Хабаровском крае ожидается значительное повышение температурного фона с минимальным количеством осадков. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +15…+17 градусов, к ночи похолодает до +3..+5 градусов. С утра небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный, 6−11 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +15…+17 градусов, к ночи похолодает до +2…+4 градусов. Без существенных осадков. Ветер северный, 4−9 м/с.

В Вяземском с утра +2…+4 градуса, днём +13…+15 градусов. Без осадков. Ветер северный, 6−11 м/с.

В Советской Гавани днём +8…+10 градусов, к ночи похолодает до +1…+3 градусов. С утра небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северный, 7−12 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +9…+11 градусов, к ночи похолодает до −2…0 градусов. Без существенных осадков. Ветер северный, 5−10 м/с.

В Охотске с утра +1…+3 градуса, днём +7…+9 градусов. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с.