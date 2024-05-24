Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 24 мая

70-летняя жительница Колымы поразила пользователей Сети. 22 мая она вышла на утреннюю прогулку, где встретилась с медведем. Незадолго до этого хищника видели недалеко от местной школы, но женщина об этом не знала. Действовать пришлось решительно, не тратя время на страх и попытки убежать. Женщина подняла с земли камни, и медведь ушел.
В Хабаровском крае на трассе разбился автобус с людьми. Машина с пассажирами слетела с дороги и врезалась в дерево. Водитель погиб на месте. Говорят, ему стало плохо во время поездки. Еще одного человека с травмами увезли в больницу.
Очередное жестокое обращение с животным зафиксировали в Хабаровском крае. Неизвестные пытались застрелить дворовую собаку. На Иртышской ее знают буквально все. Дети всегда играют с Шанькой, а на добро она отвечала тем же.