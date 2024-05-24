+20, дождь и гроза будут в Новосибирске 24 мая

Последний рабочий день недели закончится все той же пасмурной и дождливой погодой. 24 мая в Новосибирске будет ночью +9…+11 градусов, а днем — до +18…+20.
— Будет переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Западный ветер подует со скоростью 6−11 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.
По Новосибирской области ночью будет до +8…+13, местами +2…+7, а днем — до +12…+17, местами температура повысится до +23. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ливни, грозы, ночью местами крупный град.