«Убила нерожденных детей»: пугающую листовку с фото блондинки развесили в центре Новосибирска

«Она разрушила чужую семью, убила этим нерожденных детей», — листовки с такими надписями и фото блондинки появились на улице Кропоткина, почти в центре Новосибирска. Причем не только на дорожном знаке, но и на продуктовом магазине. А еще — на информационном стенде местной школы, правда там ее уже содрали.
Одна из версий, кто расклеил объявление по всему району, — женщина, которая хотела отомстить сопернице на любовном фронте. Если она так хотела опозорить разлучницу, то та явно живет или работает в этом районе. Увидела ли она эту листовку, непонятно, по крайней мере в соцсетях разгневанных постов не было.
Другая версия: никакой обманутой женщины не было — так действуют коллекторы. Пару лет назад подобная история была на Затулинке: там появились объявления с надписью «Осторожно, маньяк» и фото мужчины. Оказалось, что он никакой не преступник, а просто должник и коллекторы такими дикими способами решили его опозорить.
Как бы то ни было, юристы советуют девушке с листовки написать заявление в полицию: тому, кто расклеивал объявления, грозит наказание сразу по нескольким статьям.
— Прежде всего эти действия расцениваются как мелкое хулиганство: виновным грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток, — рассказал КП-Новосибирск адвокат Михаил Спиридонов.
Вторая административная статья, по которой придется отвечать за эту выходку, — «Нарушение законодательства о рекламе». По ней предусмотрено ровно такое же наказание.
— Кроме того, человек, оказавшийся в подобной ситуации, может добиваться возбуждения уголовного дела по статье «Клевета», — пояснил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев. — И подать гражданский иск о защите чести и достоинства, потребовать компенсации и опровержения информации, которую разместили в листовках. Причем опровержение должно быть размещено в виде тех же листовок и наклеено на те же места.
А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ
Мстила бывшему
«Осторожно! Маньяк! Будьте бдительны: появился маньяк, нападает на женщин и женщин с детьми. Крайне агрессивен», — такие объявления появились в одном из районов Новосибирска, а потом перекочевали в соцсети.
Листовки появились в районе, где живет мужчина. Фото: предоставлено героиней публикации.
Быстро выяснилось, что их автор — обиженная девушка, которая решила отомстить парню. Когда они были в отношениях, парень, по словам девушки, изменял и оскорблял ее. Вот и решила отомстить…