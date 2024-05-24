«Убила нерожденных детей»: пугающую листовку с фото блондинки развесили в центре Новосибирска

Одна из версий, кто расклеил объявление по всему району, — женщина, которая хотела отомстить сопернице на любовном фронте. Если она так хотела опозорить разлучницу, то та явно живет или работает в этом районе. Увидела ли она эту листовку, непонятно, по крайней мере в соцсетях разгневанных постов не было.