В Хабаровске состоится торжественное открытие ярмарки выходного дня

— Ярмарка у арены «Ерофей», организуемая краевыми властями, проходит на высоком уровне, она же подталкивает к развитию ярмарочного движения в регионе: подобные мероприятия уже проходят в районах края. Это хорошее подспорье для наших фермеров не только уровня крупных сельхозпроизводителей, но и небольших личных подсобных хозяйств. Девизом должно быть: «доступность по цене и широчайший ассортимент». Однако ярмарка должна расширяться на большее число площадок, — рассказал руководитель филиала «Россельхозцентра» по Хабаровскому краю и ЕАО, председатель общественного совета министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Александр Михалев.