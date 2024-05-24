В Хабаровске состоится торжественное открытие ярмарки выходного дня

Несмотря на то, что ярмарка выходного для у арены «Ерофей» в Хабаровске уже отработала восемь дней, ее торжественное открытие состоится в субботу, 25 мая. В этот день ожидаются конкурсы и выступления артистов для жителей и гостей региональной столицы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В день торжественного открытия ожидается розыгрыш ящика сельскохозяйственной продукции от участников ярмарки, а также выступит творческая бригада из Хабаровского района «Соседнее село».
— Ярмарка у арены «Ерофей», организуемая краевыми властями, проходит на высоком уровне, она же подталкивает к развитию ярмарочного движения в регионе: подобные мероприятия уже проходят в районах края. Это хорошее подспорье для наших фермеров не только уровня крупных сельхозпроизводителей, но и небольших личных подсобных хозяйств. Девизом должно быть: «доступность по цене и широчайший ассортимент». Однако ярмарка должна расширяться на большее число площадок, — рассказал руководитель филиала «Россельхозцентра» по Хабаровскому краю и ЕАО, председатель общественного совета министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Александр Михалев.
За тот период, что ярмарка уже фактически работает в Хабаровске, уже есть существенные результаты реализации товаров местного производства.
— За восемь дней торговли наши сельскохозяйственные производители реализовали 3,6 тонн своей продукции на общую сумму почти 900 тыс рублей, — сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Алена Селезнева. Официальное открытие ярмарки состоится 25 мая в 10:30 в зоне фуд-корта у арены «Ерофей».