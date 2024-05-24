В Красноярске 25 мая пройдёт весенняя ярмарка на площади Мира

В Красноярске весенняя городская ярмарка состоится 25 мая. Об этом сообщили в мэрии.
Ярмарка пройдёт с 10 до 17 часов на площади Мира перед БКЗ. Продукцию представят более 100 фермеров.
Желающие смогут приобрести мясные, рыбные деликатесы, сало, полуфабрикаты, молочную продукцию, сыры, кондитерские изделия, чаи, орехи, мёд и многое другое. Продукцию можно будет продегустировать.
Также на ярмарке свои изделия представят мастера декоративно-прикладного искусства.
Для дачников подготовили саженцы многолетних культур и уникальные сорта клубники.
«Также на площадке будет организована зона фудкорта с напитками и свежей выпечкой. Маленьких посетителей ярмарки будут встречать аниматоры, ростовые куклы. Для желающих освоить роспись матрёшки и вязание детской игрушки будут организованы мастер-классы», — рассказали организаторы ярмарки.
Ранее сообщалось о том, что красноярский проспект Мира признали лучшей торговой улицей России. Он победил в федеральном конкурсе.