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В Красноярске 25 мая пройдёт весенняя ярмарка на площади Мира

Красноярцев приглашают на весеннюю ярмарку — продукцию представят более 100 фермеров.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске весенняя городская ярмарка состоится 25 мая. Об этом сообщили в мэрии.

Ярмарка пройдёт с 10 до 17 часов на площади Мира перед БКЗ. Продукцию представят более 100 фермеров.

Желающие смогут приобрести мясные, рыбные деликатесы, сало, полуфабрикаты, молочную продукцию, сыры, кондитерские изделия, чаи, орехи, мёд и многое другое. Продукцию можно будет продегустировать.

Также на ярмарке свои изделия представят мастера декоративно-прикладного искусства.

Для дачников подготовили саженцы многолетних культур и уникальные сорта клубники.

А развлекут гостей ярмарки танцевальные и вокальные коллективы Красноярска. Можно будет принять участие в розыгрышах и викторинах.

«Также на площадке будет организована зона фудкорта с напитками и свежей выпечкой. Маленьких посетителей ярмарки будут встречать аниматоры, ростовые куклы. Для желающих освоить роспись матрёшки и вязание детской игрушки будут организованы мастер-классы», — рассказали организаторы ярмарки.

Ранее сообщалось о том, что красноярский проспект Мира признали лучшей торговой улицей России. Он победил в федеральном конкурсе.

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