В Красноярске 25 мая пройдёт весенняя ярмарка на площади Мира

«Также на площадке будет организована зона фудкорта с напитками и свежей выпечкой. Маленьких посетителей ярмарки будут встречать аниматоры, ростовые куклы. Для желающих освоить роспись матрёшки и вязание детской игрушки будут организованы мастер-классы», — рассказали организаторы ярмарки.