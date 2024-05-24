Крестный ход в Новосибирске: какие улицы станут недоступны для автомобилистов

А с 12 до 14 часов введут ограничения по Красному проспекту на участке от ул. Писарева до ул. Свердлова; по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта; по ул. Орджоникидзе от ул. Мичурина до Вокзальной магистрали; по Вокзальной магистрали от ул. Орджоникидзе до проспекта Димитрова; по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; по ул. Максима Горького на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской; по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта; по ул. Октябрьской на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской; по ул. Коммунистической на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской; по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова; по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. Восход.