Борьбу с терроризмом и наркоторговлей обсудили в Новосибирске

В дискуссии приняли участие как специалисты из Узбекистана, Киргизии и Узбекистана, так и из России. Причем, были широко представлены именно сибирские центры.
Для того, чтобы экономический союз мог активно функционировать и развиваться, нужно чтобы население стран, в него входящих, составляло не менее 300−350 млн. человек. Поэтому, делает вывод научный руководитель «Евразийского мониторинга» (Астана) Таисия Мармонтова, нужно развивать партнерство стран ШОС и укреплять систему региональной безопасности. Эксперты из России и центральноазиатских республик поделились своими соображениями о том, как, как это делать лучше и быстрее.
Данияр Абенов — представитель Центра подготовки специалистов уголовно-исправительной системы по противодействию экстремистской идеологии (Казахстан) предложил усилить меры по борьбе с терроризмом и наркоторговлей, что очень актуально для всех стран, входящих в ШОС. Практически все эксперты упомянули необходимость расширять и «зеленую» повестку: экологические проблемы откладывать на завтра нельзя — это будет иметь разрушительные последствия.
Томский востоковед Евгений Савкович считает, что нужно развивать не только взаимодействие государственных структур стран ШОС через специально созданные механизмы — не менее важно всесторонне развивать и общественные связи. Диалог необходим, особенно в эпоху, когда те, кому не нравятся совместные действия России, Китая и центральноазиатских республик, ведут реальную информационную войну.