Борьбу с терроризмом и наркоторговлей обсудили в Новосибирске

Для того, чтобы экономический союз мог активно функционировать и развиваться, нужно чтобы население стран, в него входящих, составляло не менее 300−350 млн. человек. Поэтому, делает вывод научный руководитель «Евразийского мониторинга» (Астана) Таисия Мармонтова, нужно развивать партнерство стран ШОС и укреплять систему региональной безопасности. Эксперты из России и центральноазиатских республик поделились своими соображениями о том, как, как это делать лучше и быстрее.