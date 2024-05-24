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Стало известно, что обещает погода в Иркутске 24 мая 2024

Слабый дождь и ветер до 10 м/с придут в Иркутск 24 мая.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 66% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

Жителям столицы региона никак не удается вдоволь насладиться солнечными лучами и штилем. Погода в Иркутске 24 мая 2024 вновь не порадует теплом. Синоптики обещают слабые дожди и ветер, который уже изрядно надоел горожанам. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 24 мая 2024

— На день по областному центру переменная облачность, осадки, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Воздух прогреется до +19…+21 градуса, — поделились в метеобюро.

Погода в Иркутске 24 мая 2024 сопровождается дождями, но в отличие от столицы, в регионе прогнозируют еще грозы и туман. Так, по области ожидается юго-западный, северо-западный ветер с порывами до 13 м/с.

Столбик термометра поднимется до +20…+25. Правда при облачной погоде воздух прогреется всего до +16.