Стало известно, что обещает погода в Иркутске 24 мая 2024

Жителям столицы региона никак не удается вдоволь насладиться солнечными лучами и штилем. Погода в Иркутске 24 мая 2024 вновь не порадует теплом. Синоптики обещают слабые дожди и ветер, который уже изрядно надоел горожанам. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 24 мая 2024
— На день по областному центру переменная облачность, осадки, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Воздух прогреется до +19…+21 градуса, — поделились в метеобюро.
Погода в Иркутске 24 мая 2024 сопровождается дождями, но в отличие от столицы, в регионе прогнозируют еще грозы и туман. Так, по области ожидается юго-западный, северо-западный ветер с порывами до 13 м/с.
Столбик термометра поднимется до +20…+25. Правда при облачной погоде воздух прогреется всего до +16.