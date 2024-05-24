В Новосибирской области завершили первый этап ремонта моста через Омь

Министерство транспорта Новосибирской области сообщили, что в Усть-Таркском районе подошёл к концу первый этап ремонта моста через Омь. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
По данным Минтранса, специалисты подрядной организации установили технические средства организации дорожного движения, на правой стороне моста: переустроили тротуарную консоль, демонтировали часть береговой опоры, подготовили два пролёта к покраске.
Сообщается, что завершён первый этап ремонта моста через Омь, впереди ещё два. В планах закончить работы в октябре 2024 года.
Мост через Омь в Усть-Таркском районе построили в 1970 году, его общая протяжённость составляет 180 метров. Мост соединяет деревню Богословка и село Казачий Мыс.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что финансирование четвёртого моста через Обь возобновили в Новосибирске.