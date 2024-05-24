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Стала известна погода на выходные в Новосибирске и области

Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске и области на последние выходные в мае.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 66% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Сиб.фм

По данным на сайте Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 25 мая, температура в Новосибирске ночью будет варьироваться от +7 до +9 градусов. Ветер северный с порывами 4−9 метров в секунду.

Днем потеплеет до +13 — +15 градусов. Ветер также северный, 6−11 метров в секунду, местами с порывами до 16.

В основном без осадков, но во второй половине ночи и днем возможны кратковременные дожди, а местами даже грозы.

В области в ночные часы температура будет +1 — +6, местами поднимется до +11 градусов. Ветер северный, 4−9 метров в секунду, местами с порывами до 14.

Днем — +10 — +15 градусов, местами до +20. Ветер северный, 6−11 метров в секунду, местами с порывами до 16.

Пройдут дожди, местами сильные, на северо-западе будет преимущественно сухо. На юго-востоке ожидаются сильные дожди, в некоторых районах возможны грозы.

26 мая, в воскресенье, в регионе температура будет варьироваться от +5 до +7 градусов, в пригороде возможно похолодание до +2 — +4 градусов. Ветер южный, 2−7 метров в секунду.

Днем температура поднимется до +17 — +19 градусов, ветер южный, 4−9 метров в секунду.

Ночью возможны небольшие дожди, в остальном — преимущественно без осадков.

В области в воскресенье температура в ночное время будет колебаться от +2 до +7 градусов. Ветер южный, 2−7 метров в секунду с порывами до 12.

Днем температура воздуха составит +14 — +19 градусов. Ветер также южный, 4−9, местами с порывами до 14.

В основном будет без осадков, но на юге и юго-востоке местами пройдут небольшие дожди.

Напомним, что в Новосибирской области ремонт моста через реку Омь завершится к октябрю 2024 года.