Бастрыкин заинтересовался сиротой из НСО, который ждет квартиру шесть лет

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался случаем 23-летнего сироты. Как сообщают в СУ СК России по Новосибирской области, парень не может получить квартиру с 2018 года.
— Глава СК России поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением сироты из Новосибирской области. Молодой человек обратился к нему в Приёмную «ВКонтакте» по вопросу длительного непредоставления положенного по закону жилого помещения, — написали в ведомстве.
Он стоит в очереди на квартиру уже шесть лет. Сейчас парень арендует жилье за свои деньги. У него есть супруга и еще грудной ребенок.
В СУ СК России по Новосибирской области начали процессуальную проверку.
— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о предварительных и окончательных результатах, — добавили в СУ СК.