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Бастрыкин заинтересовался сиротой из НСО, который ждет квартиру шесть лет

У молодого человека есть супруга и грудной ребенок.

Источник: Комсомольская правда

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался случаем 23-летнего сироты. Как сообщают в СУ СК России по Новосибирской области, парень не может получить квартиру с 2018 года.

— Глава СК России поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением сироты из Новосибирской области. Молодой человек обратился к нему в Приёмную «ВКонтакте» по вопросу длительного непредоставления положенного по закону жилого помещения, — написали в ведомстве.

Он стоит в очереди на квартиру уже шесть лет. Сейчас парень арендует жилье за свои деньги. У него есть супруга и еще грудной ребенок.

В СУ СК России по Новосибирской области начали процессуальную проверку.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о предварительных и окончательных результатах, — добавили в СУ СК.

СК