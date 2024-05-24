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На присвоение звания Почетного гражданина выдвинули две кандидатуры в Иркутске

Вопрос рассмотрели на заседании комиссии думы Иркутска.

Источник: Комсомольская правда

На заседании комиссии думы Иркутска рассмотрели, отличившихся горожан, на присвоение звания «Почетный гражданин города Иркутска». В номинации выдвинули двух кандидатов. Об этом сообщила пресс-служба думы города.

— На присвоение звания Почетного гражданина выдвинут президент Союза дорожников Иркутской области Николай Степанович Хиценко и предприниматель, меценат Нина Александровна Чекотова, — пояснили в думе.

Решение о том, кто же будет удостоен звания примут с помощью рейтингового голосования на 64 очередном заседании народных избранников. Оно пройдет 30 мая.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что по подсчетам за 2023 год, жители Иркутской области стали чаще ходить в культурные учреждения. Количество человек, которые посетили музеи, театры и выставки — увеличилось почти до 30 тысяч.