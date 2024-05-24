Жителей ряда районов Хабаровского края лишат телевидения в мае

Из-за очередных профилактических работ на передающем оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» несколько населённых пунктов Хабаровского края ждут перебои с телевещанием. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», кратковременные перерывы сигнала будут наблюдаться с 27 до 30 мая. В организации отмечают, что отключения будут происходить в те часы, когда в эфире не будет важных сообщений.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 27 по 30 мая:
27.05.2024−28.05.2025
Село Главный стан, район имени Полины Осипенко, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
28.05.2024
Посёлок Сукпай, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
«Радио России».
29.05.2024−30.05.2024
Село Бриакан, район имени Полины Осипенко, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
30.05.2024
Посёлок Среднехорский, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).