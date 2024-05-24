Жителей ряда районов Хабаровского края лишат телевидения в мае

Из-за очередных профилактических работ на передающем оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» несколько населённых пунктов Хабаровского края ждут перебои с телевещанием. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», кратковременные перерывы сигнала будут наблюдаться с 27 до 30 мая. В организации отмечают, что отключения будут происходить в те часы, когда в эфире не будет важных сообщений.