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Жителей ряда районов Хабаровского края лишат телевидения в мае

Отключения связаны с проведением профилактических работ на оборудовании.

Источник: Mail.ru

Из-за очередных профилактических работ на передающем оборудовании филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» несколько населённых пунктов Хабаровского края ждут перебои с телевещанием. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», кратковременные перерывы сигнала будут наблюдаться с 27 до 30 мая. В организации отмечают, что отключения будут происходить в те часы, когда в эфире не будет важных сообщений.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 27 по 30 мая:

27.05.2024−28.05.2025

Село Главный стан, район имени Полины Осипенко, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

28.05.2024

Посёлок Сукпай, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

  • «Радио России».

29.05.2024−30.05.2024

Село Бриакан, район имени Полины Осипенко, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

30.05.2024

Посёлок Среднехорский, район имени Лазо, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

  • Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

  • Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

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