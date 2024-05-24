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Метеорологи сообщили о сроках продолжительного потепления в Пермском крае

Оно ожидается через несколько дней.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 66% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Freepik

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ сообщили о сроках продолжительного потепления в Пермском крае.

Ближайшие пять дней будут в Прикамье холоднее нормы на 3−4˚С. А с 28 мая по 2 июня вероятно значительное повышение температуры воздуха в регионе.

«То есть, на границе двух месяцев завершится период холодов», — рассказали в ПГНИУ.

Напомним, в Пермском крае столбик термометра упал в конце апреля. В мае в регион вернулись заморозки. На многие округа обрушились снегопады. По прогнозам синоптиков, 25 мая в регионе потеплеет, но всего на один день.