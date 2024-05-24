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В Новосибирске хотят расторгнуть концессию на строительство поликлиники

В Новосибирске власти рассматривают возможность расторжения концессионного соглашения на строительство поликлиники.

Источник: Сиб.фм

Речь идет о медицинском учреждении, которое планируется построить в Советском районе.

Строительство ведется на улице Мухачева. В конце 2023 года подрядчику выдали разрешение на строительство. Однако с тех пор сроки завершения неоднократно сдвигались.

Концессионером была компания ГК «ВИС». В итоге было принято решение о расторжении соглашения. Об этом сообщил депутат Антон Бурмистров, ссылаясь на ответ регионального Министерства здравоохранения.

В будущем поликлиники планируют построить на бюджетные средства.

Напомним, что в России появился новый штамм коронавируса FLiRT — уже 178 случаев заражения.

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