Южноуральцев ожидает холодная пятница

Между прочим, 24 мая 2024 года отмечают день Мокия Мокрого. Согласно народным приметам, сегодня лучше взять себя в руки в общении с окружающими. Дело в том, что спорщики могут заболеть. Они будут страдать от головокружения и лихорадки.