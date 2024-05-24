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Южноуральцев ожидает холодная пятница

В пятницу, 24 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 83% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: МК.RU Челябинск

В пятницу, 24 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +8 до +13 градусов. Ветер северный, северо-западный 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +9 до +11 градусов. Ветер северный, северо-западный 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 24 мая, у Александра, Иосифа, Кирилла, Мефодия, Михаила, Никодима и Ростислава.

Между прочим, 24 мая 2024 года отмечают день Мокия Мокрого. Согласно народным приметам, сегодня лучше взять себя в руки в общении с окружающими. Дело в том, что спорщики могут заболеть. Они будут страдать от головокружения и лихорадки.